Yalova'da parktaki banklar kimliği belirsiz kişilerce yakıldı - Son Dakika

Yalova Belediyesi, Dere Mahallesinde bulunan Abdulkadir Efendi Parkında bulunan bankların kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde aynı şekilde banklardan sökülen ve yakılan tahtaların yerine yenilerinin takıldığı belirtildi.

Onarımı yeni yapılan parkın bir gün sonra yine aynı şekilde tahrip edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dere Mahallesi'nde bulunan Abdulkadir Efendi Parkı'nda vatandaşların dinlenmesi amacıyla konulan bankların tahtalarının söküldüğünü ve yakıldığını bu bölgede bulunan temizlik görevlilerimiz iletti. Biz de ekiplerimizi yönlendirerek onarımlarını gerçekleştirdik. Aradan bir gün geçti ve maalesef bankları yine sökülmüş ve tahtaların yakılmış olduğunu gördük. Unutmayalım ki bunlar bizim milli servetimiz ve vatandaşların vergileriyle yapılan hizmetlerdir. Bu bölgede oturan vatandaşlarımızdan ricamız olacak. Böyle bir olaya şahit olduklarında lütfen 112 ve 153 numaralı telefonları arayarak ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz."