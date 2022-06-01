Yalova'da parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika
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Yalova'da parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

01.06.2022 18:14

Yalova'da parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı Yalova'da kız arkadaşının yüzüğünü parmağına takan Bekir Yüce, çıkartamayınca soluğu itfaiyede aldı.

Yalova'da parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

YALOVA - Yalova'da kız arkadaşının yüzüğünü parmağına takan Bekir Yüce, çıkartamayınca soluğu itfaiyede aldı.

Alınan bilgiye göre, Bekir Yüce kız arkadaşına ait yüzüğü parmağına taktı. Taktıktan sonra tüm çabalarına rağmen yüzüğü çıkaramayan genç, son çare olarak Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne gitti. Burada itfaiye personeli yüzüğü keserek parmaktan çıkarmayı başardı.

Yüce, itfaiye personeline teşekkür etti.

Yalova'da parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
Yalova'da parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
Yalova'da parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
Yalova'da parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika


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