Son Dakika Haberleri: Yalova'da Pedal Çevirmeyen Öğrenci Kalmayacak

Yalova'da Pedal Çevirmeyen Öğrenci Kalmayacak

46 dakika önce

Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak organizasyonuyla pedal çevirmeyen öğrenci kalmayacak.

Yalova'da Pedal Çevirmeyen Öğrenci Kalmayacak, System.String[]
Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak organizasyonuyla pedal çevirmeyen öğrenci kalmayacak. Sen de Bas Pedala projesi kapsamında Abdülhamid Han Ortaokulu 6 ve 7. sınıf öğrencileri, okullarına gelen simülatör programıyla bisiklet eğitim uygulamasıyla tanıştılar.

İki kurum proje kapsamında Yalova'daki öğrencilere bisiklet sporunu tanıtmak, ders dışı zamanlarını değerlendirmek hedefleniyor. Sen de Bas Pedala projesi dahilinde 6 ve 7. sınıf öğrencileri simülasyonda belirlenen 700 metrelik parkuru geçebilmek için gerçek bisiklette pedal çevirdi. Abdülhamid Han Ortaokulu öğrencileri ilk kez uygulamayı kullanırken, Yalova genelinde tüm ortaokullarda çalışmalar Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecek. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:01 Kaynak: İHA

Han, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Yalova, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öğretmenleri Gözaltına Aldıran Savcı: Rica Üzerine İşlem Yaptırmadım Özel Yurtta, Hoca Öğrenciyi Tuvalete Sokarak Dövdü

Maçta Rahatsızlanan Mustafa Denizli, Takımın Başında İdmana Çıktı Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Wesley Sneijder, Eşinden Boşanacağı İddialarını Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 16:47:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da Pedal Çevirmeyen Öğrenci Kalmayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]