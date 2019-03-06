Yalova'da Pedal Çevirmeyen Öğrenci Kalmayacak
46 dakika önce
Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak organizasyonuyla pedal çevirmeyen öğrenci kalmayacak.
Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
ile Milli Eğitim Müdürlüğü
'nün ortak organizasyonuyla pedal çevirmeyen öğrenci kalmayacak. Sen de Bas Pedala projesi kapsamında Abdülhamid Han
Ortaokulu 6 ve 7. sınıf öğrencileri, okullarına gelen simülatör programıyla bisiklet eğitim uygulamasıyla tanıştılar.
İki kurum proje kapsamında Yalova'daki öğrencilere bisiklet sporunu tanıtmak, ders dışı zamanlarını değerlendirmek hedefleniyor. Sen de Bas Pedala projesi dahilinde 6 ve 7. sınıf öğrencileri simülasyonda belirlenen 700 metrelik parkuru geçebilmek için gerçek bisiklette pedal çevirdi. Abdülhamid Han Ortaokulu öğrencileri ilk kez uygulamayı kullanırken, Yalova genelinde tüm ortaokullarda çalışmalar Yalova Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecek. - YALOVA
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:01 Kaynak: İHA
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