Yalova'da Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi - Son Dakika
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Yalova'da Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi

08.04.2022 17:03
Yalova'da Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi

Yalova'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Yalova'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Yalova Şehir Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehit polisler için dua edilmesinin ardından törene katılan protokol ve davetliler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Törenin ardından cuma namazı öncesi Merkez Cami'de mevlit okutuldu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, emniyet mensupları ve şehit aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

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