Otomobildeki kokaini narkotik köpeği 'Gölge' buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobildeki kokaini narkotik köpeği 'Gölge' buldu

05.09.2022 14:35
Otomobildeki kokaini narkotik köpeği 'Gölge' buldu

YALOVA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda durdurulan aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş 267 gram kokaini narkotik köpeği 'Gölge' buldu.

YALOVA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda durdurulan aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş 267 gram kokaini narkotik köpeği 'Gölge' buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine İstanbul plakalı aracı takibe aldı. Yalova istikametinde durdurulan araçta, narkotik köpeği 'Gölge' ile yapılan aramada, arka koltuğun altında 267 gram kokain ele geçirildi.Gözaltına alınan sürücü A.B. (44), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


YORUMLAR
500
Yalova'da 50 bin lira değerindeki güvercinleri çalan hırsızlar yakalandı Yalova'da 50 bin lira değerindeki güvercinleri çalan hırsızlar yakalandı Çifte vatandaşlara Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma çağrısı Çifte vatandaşlara Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma çağrısı
Kaynak: DHA

Narkotik, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobildeki kokaini narkotik köpeği 'Gölge' buldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Selçuk Bayraktar vatandaşlarla TEKNOFEST'in son gününde horon oynadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:55:15. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobildeki kokaini narkotik köpeği 'Gölge' buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement