Yalova'da Portakal Kamyonu Devrildi: 1 Ölü
1 saat önce
Yalova'da portakal kamyonu devrildi: 1 ölüYALOVA - Yalova'nın Süpürgelik mevkiinde kontrolden çıkan 09-AAR-365 plakalı portakal yüklü kamyon çelik bariyerlere çarparak takla attı.
Yalova
'da portakal kamyonu devrildi: 1 ölü
YALOVA - Yalova'nın Süpürgelik mevkiinde kontrolden çıkan 09-AAR-365 plakalı portakal yüklü kamyon çelik bariyerlere çarparak takla attı. Uçurma savrulmaktan son anda kurtulan kamyonun şoförü ise çelik bariyerlerin kafasını koparması nedeniyle feci şekilde hayatını kaybetti. Bursa
istikametinden İstanbul
İstikametine giden Murat. A idaresindeki 09-AAR-365 plakalı portakal yüklü kamyon yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Hızla çelik bariyerlere çarpan kamyon takla attı. Hurdaya dönen aracın şoförü Murat A. Çelik bariyerlerin kafasını kopartması nedeniyle feci şekilde can verdi. Kamyon kazanın gerçekleştiği noktadaki yaklaşık 50 metrelik uçuruma savrulmaktan bariyerlere takılan kaza nedeniyle kurtuldu. Araçta sıkışan şahsın cesedi ise Yalova İtfaiyesi ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren bir çalışma neticesinde çıkartılabildi. Aracın kasasındaki tonlarca portakal ise etrafa saçıldı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen yol aracın kaldırılması sonrasında normale döndü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:06 Kaynak: İHA
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