Son Dakika Haberleri: Yalova'da Portakal Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Ölü

Yalova'da Portakal Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Ölü

1 saat önce

Yalova'da devrilen portakal yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Yalova'da Portakal Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Ölü, System.String[]
Yalova'da devrilen portakal yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Yalova- Bursa kara yolunda Yalova istikametinde seyreden U.Ü yönetimindeki 09 AAR 365 plakalı portakal yüklü kamyon, Soğucak köyü mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyon şoförünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:05 Kaynak: AA

Soğucak, Bursa, Yalova, Güncel
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