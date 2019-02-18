Son Dakika Haberleri: Yalova'da Potada Şampiyonlar Belli Oldu

Yalova'da Potada Şampiyonlar Belli Oldu

17 dakika önce

Yalova U-16 Basketbol Mahalli Liginde sezon sona erdi.

Yalova'da Potada Şampiyonlar Belli Oldu, System.String[]
Yalova U-16 Basketbol Mahalli Liginde sezon sona erdi. Erkeklerde 6, kızlarda ise 5 takımın mücadele ettiği ligde müsabakalar Yalova Atatürk Spor Salonu ve 90. Yıl Spor Salonunda 11-18 Şubat tarihleri arasında oynandı.

Erkekler finalinde Yalova Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ile OGESED arasında oynanan maçı ev sahibi ekip 102-44 kazanarak şampiyonluğa uzandı. Büyük çekişmeye sahne olan kızlar finalinde ise Yalova VİP Gençlikspor ile OGESED kozlarını paylaşırken, ev sahibi takım 68-51 kazandı.

Yalova U-16 Basketbol Mahalli Liginde erkeklerde ve kızlarda şampiyonluğa ulaşan Yalova Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ile Yalova VİP Gençlikspor'a kupalarını Yalova Valisi Muammer Erol takdim etti.

Yalova Basketbol İl Temsilcisi Hakan Ak," U-14 Liginden sonra U-16 Ligi müsabakalarını da tamamladık. Şampiyon olan Yalova Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ile Yalova VİP Gençlikspor'u tebrik ediyorum. Her iki kulübümüze de bölge maçlarında başarılar diliyorum" dedi. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:37 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Camide Siyaset Yaptı" Denen AK Partili Aday, Eleştirilere Yanıt Verdi: Rutin Toplantı TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın Babası Hayatını Kaybetti

Eşini 88 Bıçak Darbesiyle Öldüren Sanık: Birliktelik Görüntülerimizi Sevgilisine Gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi! Isparta Elması da Tanzim Satış Noktalarında Satılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 18:54:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da Potada Şampiyonlar Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]