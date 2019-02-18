Yalova'da Potada Şampiyonlar Belli Oldu
17 dakika önce
Yalova U-16 Basketbol Mahalli Liginde sezon sona erdi.
Yalova
U-16 Basketbol Mahalli Liginde sezon sona erdi. Erkeklerde 6, kızlarda ise 5 takımın mücadele ettiği ligde müsabakalar Yalova Atatürk
Spor Salonu ve 90. Yıl Spor Salonunda 11-18 Şubat tarihleri arasında oynandı.
Erkekler finalinde Yalova Gençlik Hizmetleri
Spor Kulübü ile OGESED arasında oynanan maçı ev sahibi ekip 102-44 kazanarak şampiyonluğa uzandı. Büyük çekişmeye sahne olan kızlar finalinde ise Yalova VİP Gençlikspor ile OGESED kozlarını paylaşırken, ev sahibi takım 68-51 kazandı.
Yalova U-16 Basketbol Mahalli Liginde erkeklerde ve kızlarda şampiyonluğa ulaşan Yalova Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ile Yalova VİP Gençlikspor'a kupalarını Yalova Valisi Muammer Erol
takdim etti.
Yalova Basketbol İl Temsilcisi Hakan Ak
," U-14 Liginden sonra U-16 Ligi müsabakalarını da tamamladık. Şampiyon olan Yalova Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ile Yalova VİP Gençlikspor'u tebrik ediyorum. Her iki kulübümüze de bölge maçlarında başarılar diliyorum" dedi. - YALOVA
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:37 Kaynak: İHA
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