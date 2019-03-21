Yalova'da Projelendirilen Barajlarla Kivi ve Süs Bitkisi Üretimi Artacak

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Yalova'da projelendirilen 4 ayrı barajın buradaki kivi üretimi ve süs bitkiciliğine katkı sunacağını söyledi.

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Yalova'da projelendirilen 4 ayrı barajın buradaki kivi üretimi ve süs bitkiciliğine katkı sunacağını söyledi.



Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, gerçekleştirdiği Yalova ziyaretine çiçek mezatından başladı. Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar'ın da eşlik ettiği Bakan Yardımcısı Özkaldı, S.S. Flora Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından düzenlenen çiçek mezatını ziyaret etti. Burada mezat hakkında bilgi alan Özkaldı, mezat başlangıç zilini de çaldı. Özkaldı, kooperatif yetkililerinden de mezat hakkında bilgi aldı.



Program çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Özkaldı, Yalova'da projelendirilen 4 baraj hakkında bilgi verdi. Yapılacak sulama barajlarının Yalova'daki kivi üretimi ve süs bitkisi üreticiliğine katkı sunacağını söyleyen Özkaldı, "Hepimizin bildiği üzere Yalova'mız çiçekçiliği ile süs bitkileri ile ünlü. Açıkçası bende ilk defa gördüm böyle bir mezatı. Çok mutlu oldum. Çalışma usullerini de görmüş olduk. Tabi bizim burada Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hem süs bitkiciliğine hem aynı zamanda meyve üretiminin de bol olduğu bir ilimiz burası. Kivi başta olmak üzere hem süs bitkiciliğine, çiçekçiliğe, hem de meyveciliğe tarıma ne yönde katkımız olabilir diye arkadaşlarla istişare ettik. Bir çalışma yaptık. Burada yürüttüğümüz çok önemli projelerimiz var. Başta Çiftlikköy'de Akdere Barajımız. Burada 5 bin 140 dekar alanı sulayacak özellikle bu biraz önce gördüğünüz, bahsettiğim çiçekçilik konusunda Çiçekçilik OSB'ye de su verecek önemli bir baraj" dedi.



BARAJLARIN DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ



Barajın planlama çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüttüklerini dile getiren Özkaldı, "İnşallah akabinde projesini de hazırlayıp uygulama planına alıp, bu barajımıza başlayacağız. Yalova'mıza hayırlı olsun. Yine Çiftlikköy'de ikinci projemiz Çukurköy Barajı. Onun alanı daha büyük. 15 bin 290 dekar. Planlaması bitti, proje çalışmaları devam ediyor. Bu yörede de meyvecilik başta Trabzon Hurması, ceviz, kivi ve diğer meyveler olmak üzere hep Çukurköy mevkiinde bu barajdan inşallah sulama suyu vereceğiz. Üçüncü en önemli projemiz müjde olarak Yalovalılara verebileceğimiz bir proje. Altınova Karadere Barajı. 9 bin 170 dekar alanı sulayabilecek. Altınova, gerçekten adı altın ova, kivisiyle meşhur. Kivi biliyorsunuz Yalova'da Türkiye tüketiminin yüzde 50 civarında Yalova'da üretiliyor. Bu bizler için mutluluk verici. Bunu artırmamız lazım. Karadere Barajımızı işte yaptığımızda kivi üretimini de artırmış olacağız" diye konuştu.



'KİVİ ÜRETİMİ İÇİN UYGUN ALANLAR VAR'



Diğer bir projelerinin de Çınarcık'ta Karakaya Barajı olduğunu belirten Özkaldı, "Bin 910 dekar. Bunun planlamasını daha önce bitirdik. Şu anda projesi devam ediyor. Yine Altınova'da olduğu gibi burada da kivi üretimi için çok uygun alanlar var. Ayrıca bu bölgede Çınarcık'ta kivi üreticilerini biraz daha desteklemek üzere Bakanlık olarak çalışmalar başlatacağız. Hem suyu temin etmek açısından hem de üreticilere ne yönde destek verebiliriz, bunun da çalışmalarını başlatacağız. Hem süs bitkileri hem çiçekçilik hem de meyvecilik adına bu projelerin Yalova'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



- Yalova

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