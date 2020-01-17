Yalova'da Roma dönemine ait 862 sikke ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova'da Roma dönemine ait 862 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Yalova'da Roma dönemine ait 862 sikke ele geçirildi

6 saat önce

YALOVA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 862 sikke ele geçirildi.

Yalova'da Roma dönemine ait 862 sikke ele geçirildi, System.String[]

YALOVA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 862 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da oturan M.M.'nin elindeki sikkeleri satmak istediği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, alıcı gibi davranıp, şüpheli ile irtibata geçti. Ekipler, 862 sikkeyi almak için M.M. ile yaptığı pazarlıkta, altınları tanesi 800, bronzlar için ise 300 TL'den anlaştı. Tarihi sikkeleri satmak için İstanbul'dan otomobiliyle Yalova'ya gelen M.M., seri numaraları alınmış paraları gördükten sonra sikkeleri teslim ettiği sırada suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen M.M.'nin işlemleri devam ederken 862 tarihi sikkeye el konuldu.


Jandarma, Yalova, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:02 Kaynak: DHA
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