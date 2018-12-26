Yalova'da Ruhsatsız Barda 750 Şişe İçkiye El Konuldu

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı aldığı bir istihbarat üzerine Termal ilçesi Akköy'de faaliyet gösteren bir otelin ruhsatsız barına baskın düzenledi.

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı aldığı bir istihbarat üzerine Termal ilçesi Akköy'de faaliyet gösteren bir otelin ruhsatsız barına baskın düzenledi. Baskında 750 şişe içki ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Termal'e bağlı Akköy'deki bir otelin ruhsatsız bölümünde bar oluşturulduğunu ve içki satışı gerçekleştirildiğini öğrendi. Bunun üzerine otele giden ekipler ruhsatsız bölümdeki barı tespit etti. Burada yapılan aramada ise 750 şişe viski, şarap, votka, cin ve bira ele geçirildi. Otel hakkında 4733 sayılı kanuna göre işlem başlatıldı. - YALOVA

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