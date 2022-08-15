Yalova'da sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika
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Yalova'da sağanak yağış etkili oluyor

15.08.2022 09:54
Yalova'da sağanak yağış etkili oluyor

Yalova'da sabah erken saatlerden itibaren başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Yalova'da sabah erken saatlerden itibaren başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Yalova sağanak yağışa teslim oldu. Yaklaşık 1 saattir aralıksız süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su birikintileri oldu. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Sağanakta bir çok araç yolda kalırken trafikte de yoğunluklar oluştu. Sağanak Orman İşletme Kavşağı'nda trafiği ise durma noktasına getirdi. Belediye ekipleri bir çok sus baskını ihbarına yanıt vermeye çalışıyor.

Öte yandan kentte kurulan halk pazarlarında da esnaf ve vatandaşlar da yağıştan etkileniyor. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Tragger, Yalova, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika
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