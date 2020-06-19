Yalova'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

Yalova'da sağanak etkili oldu

Yalova'da sağanak etkili olduYalova'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yalova'da sağanak etkili oldu

Yalova'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok iş yerini su basarken, göle dönen yollarda kalan otomobiller güçlükle ilerledi. Yağmurun şiddetini arttırmasıyla birlikte vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Şehirde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü yağış, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Araçlar kontrollü olarak seyrederken, zorluk çekti. Yağış nedeniyle birçok işyerini de su bastı. Yağışa hazırlık yakalanan vatandaşlar ise çevredeki kapalı alanlara sığındı.

Kentte hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçülürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi ön görülüyor.

Yalova'da sağanak etkili oldu

Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 12:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yalova'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

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