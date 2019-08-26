Son Dakika Haberleri: Yalova'da sahil temizleniyor
Son Dakika Güncel Haber

Yalova'da sahil temizleniyor

1 saat önce

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğu sahil bandı ve Akasya Park'ta temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Yalova'da sahil temizleniyor, System.String[]

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğu sahil bandı ve Akasya Park'ta temizlik çalışmalarına devam ediyor.


Yaz aylarında artan hava ve deniz suyu sıcaklıkları sebebiyle yosunların sahillere vurması sonucu Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Her iki sahilimizde kepçeyle biriken yosunlar toplanırken, temizlik görevlileri ise plajlarda mıntıka temizliği gerçekleştirdi. Ekipler Akasya Park, Yürüyen Köşk ve doğu sahil bandında oluşabilecek kötü koku ve görüntüye mahal vermemek için çalışmalarını belirli periyodlarla devam ediyor.


Yosunla mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Havaların ısınmasıyla birlikte deniz suyu sıcaklıklarında artış meydana geliyor, bu da yosunların sahillerimize vurmasına sebebiyet veriyor. Devam eden çalışmalarımız sayesinde sahillerimizi temiz tutmak için çalışmalarımız bu yönde devam ediyor" dedi. - YALOVA

Yalova Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek
Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladı! 4 ölü, 5 yaralı 5 generalin istifa ettiği iddiasına ilişkin Bakan Akar'dan ilk açıklama: Bize 2 tanesi ulaştı Bakan Dönmez'den çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklı davamızdan geri dönmeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 13:12:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da sahil temizleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]