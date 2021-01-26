Yalova'da sahte alkol operasyonu - Son Dakika

Yalova'da sahte alkol operasyonu

26.01.2021 16:09

Yalova'da sahte alkol operasyonu Yalova'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 790 şişe sahte içki ve 390 litre saf alkol ele geçirilirken, 2 kişi ise gözaltına alındı.

Yalova'da sahte alkol operasyonu

YALOVA - Yalova'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 790 şişe sahte içki ve 390 litre saf alkol ele geçirilirken, 2 kişi ise gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son dönemde yaşanan sahte alkolden ölüm olayları üzerine çalışmalarına hız verdi. Polis içki imalathanesine dönüştürülen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 790 şişe sahte içki, 13 bidon içerisinde 390 litre saf alkol, 708 adet sahte bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yalova'da sahte alkol operasyonu
Yalova'da sahte alkol operasyonu
Yalova'da sahte alkol operasyonu
Yalova'da sahte alkol operasyonu

Yalova, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da sahte alkol operasyonu - Son Dakika


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