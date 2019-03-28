Yalova'da Sahte Alkolden 2 Kişi Zehirlendi
2 saat önce
Yalova'da bir tekel bayiinden alınan ve sahte olduğu iddia edilen alkol nedeniyle Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necmettin Karatay (46) ve Kenan Baykır (54), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yalova
'da bir tekel bayiinden alınan ve sahte olduğu iddia edilen alkol nedeniyle Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necmettin Karatay
(46) ve Kenan Baykır (54), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karatay ile Baykır'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu
Morgu'na kaldırıldı.
YALOVA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Yalova Emniyet Müdürlüğü
yazılı bir açıklamada bulundu. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirilen açıklamada, Olayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda, maktul şahısların Yalova İl Merkezi'nde bulunan bir tekel büfeden aldıkları, üzerinde etil alkol ibaresi bulunan ancak kriminal incelemesi devam eden sıvı maddeden zehirlendikleri tespit edilmiş, olayla ilgili yürütülen soruşturma genişletilerek belirtilen iş yerinde, deposunda ve ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda şişe içerisinde aynı sıvı madde ele geçirilmesi üzerine iş yeri sahibi M.A. (37) ile iş yerinde çalışan V.F (49) ve E.K (44) gözaltına alınmış olup adli tahkikat halen devam etmektedir denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:02 Kaynak: DHA
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