Son Dakika Haberleri: Yalova'da Sahte İçki Operasyonu

Yalova'da Sahte İçki Operasyonu

1 saat önce

Yalova'da polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 670 litre sahte içki ele geçirildi.

Yalova'da Sahte İçki Operasyonu, System.String[]
Yalova'da polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 670 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis kipleri Altınova Subaşı beldesinde İ.T.'nin evinde sahte içki ürettiği bilgisini aldı. Yapılan operasyonda 670 litre sahte içki, 1 litre etil alkol, 1'er adet damıtma düzeneği, bira üretme makinesi, alkol derecesi ölçülmede kullanılan derece ve 12 şişe çeşitli markalarda kaçak alkollü içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:35 Kaynak: İHA

Subaşı, Altınova, Polis, Yalova, 3. Sayfa
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