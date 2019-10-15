Yalova'da sahte içki operasyonu
54 dakika önce
Yalova'da durdurulan bir araçta bin 188 litre etil alkol ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:26 Kaynak: AA
Yalova'da durdurulan bir araçta bin 188 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya kaçak etil alkol sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine, D.B. idaresindeki aracı Kocaeli-Yalova kara yolunda durdurdu.
Ekiplerce araçta yaptıkları aramalarda bin 188 litre bandrolsüz kaçak etil alkol ele geçirerek, D.B'yi gözaltına aldı.
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