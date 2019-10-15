Yalova'da sahte içki operasyonu

Yalova'da durdurulan bir araçta bin 188 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya kaçak etil alkol sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine, D.B. idaresindeki aracı Kocaeli-Yalova kara yolunda durdurdu.

Ekiplerce araçta yaptıkları aramalarda bin 188 litre bandrolsüz kaçak etil alkol ele geçirerek, D.B'yi gözaltına aldı.