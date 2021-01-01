Yalova'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yılbaşı Tedbirleri kapsamında yapılan denetlemeler ve çalışmalar sonucu sahte içki imalathanesine yapılan baskında 430 şişe sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların hayatını tehlikeye sokan sahte içki imal ettiği ve sattığı tespit edilen şahısların yakalanması ve hazırlanan sahte içkilerin piyasaya sürülmeden ele geçirilmesi amacıyla yapılan operasyonda, 430 şişe sahte içki, 2 bidon içerisinde 25 litre sahte içki, bin 724 adet sahte TDDK bandrolü, 10 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 34 gram toz esrar maddesi, 142 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ve 7 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Ş.G. ve S.E. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak, haklarında tahkikat başlatıldı.

(Emre Kaya/İHA)