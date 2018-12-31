Son Dakika Haberleri: Yalova'da Sahte İçki Operasyonu: 4 Gözaltı

Yalova'da Sahte İçki Operasyonu: 4 Gözaltı

49 dakika önce

YALOVA'da jandarmanın sahte içki üreterek piyasaya sürenlere yönelik operasyonunda, çok sayıda sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da Sahte İçki Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
YALOVA'da jandarmanın sahte içki üreterek piyasaya sürenlere yönelik operasyonunda, çok sayıda sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri,

yılbaşı öncesi merkez ile ilçelerde bazı kişilerin ev ve iş yerlerinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. 4 ayrı adrese yapılan operasyonda 420 litre sahte rakı, 320 litre şarap, 125 litre sahte viski ve 750 şişe kaçak içki ele geçirildi. Sahte ve kaçak içkilerle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:24 Kaynak: DHA

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