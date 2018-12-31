Yalova'da Sahte İçki Operasyonu: 4 Gözaltı
49 dakika önce
YALOVA'da jandarmanın sahte içki üreterek piyasaya sürenlere yönelik operasyonunda, çok sayıda sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
YALOVA'da jandarmanın sahte içki üreterek piyasaya sürenlere yönelik operasyonunda, çok sayıda sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri,
yılbaşı öncesi merkez ile ilçelerde bazı kişilerin ev ve iş yerlerinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. 4 ayrı adrese yapılan operasyonda 420 litre sahte rakı, 320 litre şarap, 125 litre sahte viski ve 750 şişe kaçak içki ele geçirildi. Sahte ve kaçak içkilerle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
- Yalova
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:24 Kaynak: DHA
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