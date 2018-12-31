Son Dakika Haberleri: Yalova'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu

Yalova'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu

35 dakika önce

Yalova'da düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda, 420 litre rakı, 320 litre şarap, 125 litre viski ve 750 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Yalova'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Yalova'da düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda, 420 litre rakı, 320 litre şarap, 125 litre viski ve 750 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri yılbaşı öncesi sahte içki üreterek satışını yapan ve toplum sağlığını tehlikeye düşüren, bu yolla haksız kazanç elde eden kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen 4 ev ve iş yerinde yapılan aramada, sahte oldukları belirtilen 420 litre rakı, 320 litre şarap, 125 litre viski ve 750 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Ekiplerce 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:37 Kaynak: AA

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