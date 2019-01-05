Son Dakika Haberleri: Yalova'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu

Yalova'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Yalova'da gerçekleştirilen sahte ve kaçak içki operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Yalova'da gerçekleştirilen sahte ve kaçak içki operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesine bağlı Subaşı'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından sahte alkol üretip sattığı belirlenen İ.T'nin ikametine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramada, 670 litre sahte içki, 1 litre etil alkol, 1 damıtma düzeneği, 1 bira üretme makinesi, 1 alkol derece ölçümünde kullanılan derece ve 12 şişe çeşitli markalarda kaçak alkol ele geçirildi.

İ.T, gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:10 Kaynak: AA

Yalova, Güncel
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