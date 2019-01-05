Yalova'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu
1 saat önce
Yalova'da gerçekleştirilen sahte ve kaçak içki operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.
Yalova
'da gerçekleştirilen sahte ve kaçak içki operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Altınova
ilçesine bağlı Subaşı
'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından sahte alkol üretip sattığı belirlenen İ.T'nin ikametine operasyon düzenlendi.
Operasyonda yapılan aramada, 670 litre sahte içki, 1 litre etil alkol, 1 damıtma düzeneği, 1 bira üretme makinesi, 1 alkol derece ölçümünde kullanılan derece ve 12 şişe çeşitli markalarda kaçak alkol ele geçirildi.
İ.T, gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:10 Kaynak: AA
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