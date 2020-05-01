Yalova'da sahur vakti kumar baskını - Son Dakika

Yalova'da korona virüs tedbirleri kapsamında yasağı delerek evde kumar oynayan 6 kişiye "Sosyal mesafe" kural ihlalinden 18 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.



Yalova İl Jandarma komutanlığı ekipleri, sahur vakti Çiflikköy ilçesi Beşyüz Evler Mahallesinde E.T. isimli şahsa ait bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Yalova Cumhuriyet Savcılığının arama belgesinin ardından eve baskın için harekete geçen ekipler, sosyal içerisinde 6 kişinin bulduğu evde operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerini görünce ne olduğunu anlamayan 6 kişi ellerinde bulunan kağıt, tombala ve okey takımlarını attı. Jandarma ekipleri 6 kişinin kumar oynadığını belirledi. Yapılan incelemelerde ceplerinde yüklü miktarda para olduğu tespit edilerek okey takımlarına ve tombalalara el konuldu.



Korona virüs tedbirlerine uymayan ve sorgulanmak üzere karakola götürülen A.K.E, S.A, E.Ç N.E, E.Y ve Y.E'ye "Sosyal mesafe" kural ihlalinden 18 bin 900 lira idari cezası kesildi.



Yalova Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - YALOVA