Yalova'da Salman Mazbatasını Aldı, Balkon Konuşması Yaptı

Yalova'da seçimi kazanarak belediye başkanı olan CHP'li Vefa Salman, mazbatasını aldı.

Yalova'da seçimi kazanarak belediye başkanı olan CHP'li Vefa Salman, mazbatasını aldı. Salman, daha sonra Yalova Belediyesi'ne giderek, çıktığı balkondan konuşma yaptı, itirazlar sonrası seçimi kazanmasına vurgu yaparak, alanda toplananlara Müslüm Gürses'in 'İtirazım var' şarkısını dinletti.



İlk olarak Yalova Adliyesi'ne giden Başkan Vefa Salman, seçim kurulundan mazbatasını aldı. Burada partililere seslenen Vefa Salman, ilk defa aynı partiden üst üste iki kez bir kişinin belediye başkanı seçildiğini belirterek, teşekkür etti.



Ardından Yalova Belediyesi'ne geçen Salman, burada törenle karşılandı. Burada balkona çıkarak toplanan kalabalığa konuşan Salman, Bir klasikle başlayacağım. Canım Yalovam, canım Yalovam, güzel Yalovam. Yalova'nın güzel insanları hepinize yürekten selam olsun. Bu mazbata size helal olsun. Bu sizin hakkınız. Bunu ben değil siz kazandınız. Bu belediyenin çatısına bu mazbatayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını sizler diktiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz hakkınızı helal edin dedi.



Vefa Salman, yeni dönemin sloganını açıkladığını belirterek, Bu slogan da Türkiye'nin bundan sonraki 5 yılda ışığı olacaktır. 'Sevgidir Yalova. Yalova artık sevginin başkentidir'ö dedi.



Salman, konuşmasının devamında, seçimi yapılan itirazların ardından kazanmasına vurgu yaparak, Müslüm Gürses'in 'İtirazım Var' şarkısını alandakilere dinletti. Salman, ardından Atatürk heykeline de bir yürüyüş düzenleyerek burada Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Salman'a eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ile partili yöneticiler de eşlik etti.



MUHARREM İNCE SORULDU



Bir gazetecinin yönelttiği, Yanınızda bu seçimde Muharrem İnce'yi göremedikö sorusuna Salman, Şimdi o konulara girme boş ver. Orada yorum Yalova halkının, kamuoyunun. Bana ait değilö diye cevap verdi.

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