Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika

Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor

07.01.2021 11:17
Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor, System.String[]

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinden sandalla denize açıldıktan sonra kaybolan Ümit Çakmak (29) için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinden sandalla denize açıldıktan sonra kaybolan Ümit Çakmak (29) için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Sabah saatlerinde yeniden bölgeye gelen Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ve AFAD ekipleri, sahil bölümü, deniz yüzeyi ve su altında çalışıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, dün saat 00.45 sularında gelen ihbarın ardından ekiplerin "Polis1" ve "Polis2" botlarıyla bölgeye ulaştığı bildirildi.

Su alan "Aşkım" adlı teknedeki E.Ü. ve S.B'nin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Beyanlara göre arkadaşları Ümit Çakmak'ın yaklaşık 1 saat önce denize açıldığını, geri dönmemesi üzerine kişiyi aramak için sahile geldiklerinde denizde 'imdat' sesini duyarak arkadaşlarını kurtarmak için suya açıldıklarını bildirmişlerdir. Bunun üzerine olay yerinde su üstü ve altı aramaları yapılmıştır. Herhangi bir bulguya rastlanılmamış olup su üstü ve altı arama çalışmalarımız devam etmektedir."

"Henüz bir iz veya kalıntı yok"

Çalışmaları sahilden takip eden Ümit Çakmak'ın eşi Kardelen Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek güzel bir haber beklediklerini söyledi.

Sandala ulaşıldığı iddiasının gerçekleri yansıtmadığını belirten Çakmak, "Henüz bir iz veya kalıntı yok. Herhangi bir şüpheli durumu gören, duyan, bilen lütfen bize, polise haber versin." ifadelerini kullandı.

Kaybolan kişinin teyzesi Fatmagül Çakır ise "Benim oğlum gitti, gelsin. Benim çocuğum geri gelsin." diyerek gözyaşı döktü.

Ümit Çakmak, başkasına ait bir sandalla Sahil Mahallesi'nden Marmara Denizi'ne açılmıştı. Çakmak'ın dönmemesi üzerine 2 arkadaşı, tekneyle aramaya çıkmıştı. Teknenin su almaya başlaması üzerine ekiplerce kurtarılan bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda arama çalışması başlatılmıştı. Çalışmalara dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilmişti.

Yalova Emniyet Müdürlüğü, Ümit Çakmak, Çiftlikköy, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika


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