Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışmasına ara verildi - Son Dakika

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinden sandalla denize açıldıktan sonra kaybolan Ümit Çakmak için başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.

Sabah saatlerinde yeniden bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ve AFAD ekipleri, deniz yüzeyi ve su altında çalışmalar yaptı.

Dalgıçların "su altı scooter" ve "rov" cihazıyla yürüttüğü çalışmaya, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter de havadan destek sağladı.

Çakmak'ın eşi Kardelen Çakmak ve ailesinin ümitli bekleyişi sürüyor.

Ekiplerin akşam saatlerine kadar geniş bir bölgede sürdürdüğü arama çalışmasında Çakmak'a ait her hangi bir bulguya rastlanılmadı.

Havanın kararmasıyla ekipler arama çalışmalarına ara verdi.

5 Ocak gecesi arkadaşları E.Ü. ve S.B. ile Çiftlikköy ilçesinde sahile giden Ümit Çakmak (29), başkasına ait bir sandalla denize açılmış, kendisinden haber alamayan arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.