Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sonlandırıldı - Son Dakika

Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sonlandırıldı

11.01.2021 10:53
Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sonlandırıldı, System.String[]

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinden sandalla denize açıldıktan sonra kaybolan kişi için yürütülen arama çalışmaları sonlandırıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinden sandalla denize açıldıktan sonra kaybolan kişi için yürütülen arama çalışmaları sonlandırıldı.

Ümit Çakmak'ın (29) bulunması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ve AFAD ekipleri tarafından deniz yüzeyi ve su altında çalışma yürütüldü.

Dalgıçların "su altı scooter" ve "rov" cihazıyla katıldığı çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanamaması ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle çalışmaların sonlandırıldığı bildirildi.

Arkadaşları E.Ü. ve S.B. ile 5 Ocak gecesi Çiftlikköy sahiline giden Ümit Çakmak, başkasına ait sandalla denize açılmıştı. Kendisinden haber alamayan arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ümit Çakmak, Çiftlikköy, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sonlandırıldı - Son Dakika


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