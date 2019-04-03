Yalova'da Sandıklar Yeniden Sayıldı, CHP'li Salman Yine Önde Çıktı
1 saat önce
YALOVA'da AK Parti'nin yaptığı itiraz, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edildi.
YALOVA'da AK Parti'nin yaptığı itiraz, Merkez
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edildi. Yeniden yapılan sayımın ardından CHP
'li Belediye Başkan Adayı Vefa Salman
'ın 332 oy fark ile seçimi kazandığı tespit edildi.
31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından kesin olmayan sonuçlara göre 357 oy farkıyla CHP'li aday Vefa Salman'ın önde cıktığı Yalova
'da Cumhur İttifakı'nın AK Partili Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya
Öztabak seçim sonuçlarına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Bunun üzerine Yalova Belediye Başkanlığı seçiminde tutanaklarda çelişki olması sebebiyle 5 sandığın tamamının yeniden sayılmasına, belediye meclis üyeliğinde de sonuç tutanağında çelişki olması sebebiyle 2 sandığın tamamının yeniden sayılmasına ve 73 sandıktaki sadece geçersiz oyların sayılmasına karar verildi. Yeniden yapılan sayımın ardından CHP'li aday Salman, 332 oy fark ile seçimi kazanmış oldu. - Yalova
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:16 Kaynak: DHA
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