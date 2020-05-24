Yalova'da şehitliklerde hüzünlü bayram - Son Dakika

Yalova'da şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.
Yeni tip koronaviru¨s (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokagˆa c¸ıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti ic¸in muaf tutulan s¸ehit yakınları, bayramın ilk gününde Yalova Şehitliği'ne geldi.
Yalova Şehir Mezarlığı içinde bulunan şehitliği ziyaret eden vatandaşlar, dualar okuyup mezar temizliği yaptı.
Mezarlık içindeki merkezi sistemden gün boyu Kur'an-ı Kerim okunurken, maske takarak önlem alan aileler ise Türk bayraklarıyla donatılan mezarlardaki çiçekleri suladı.