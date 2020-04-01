Yalova'da semt pazarları geçici olarak kapatıldı - Son Dakika

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Yalova'da semt pazarları geçici olarak kapatıldı
6 saat önce
Yalova Valisi Muammer Erol, koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kentteki semt pazarlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.
Yalova Valisi Muammer Erol, koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kentteki semt pazarlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.
Erol, yaptığı yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı gereği ikinci bir emre kadar semt pazarlarının faaliyetlerine geçici olarak son verildiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 09:24 Kaynak: AA
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