Yalova'da semt pazarları geçici olarak kapatıldı - Son Dakika

Yalova Valisi Muammer Erol, koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kentteki semt pazarlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.



Erol, yaptığı yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı gereği ikinci bir emre kadar semt pazarlarının faaliyetlerine geçici olarak son verildiğini kaydetti.