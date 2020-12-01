Serebral palsili kursiyerler bilgisayara gözleriyle hükmederek hayata tutunuyor - Son Dakika

Serebral palsili kursiyerler bilgisayara gözleriyle hükmederek hayata tutunuyor

01.12.2020 11:51

Merkezi Yalova'da bulunan Spastik Engelliler Federasyonunca açılan "Göz Kontaklı Bilgisayar Kullanımı Kursu"na katılan serebral palsili kursiyerler, hayata tutunma mücadelesinde kendilerine farklı bir pencere açıyor.

Merkezi Yalova'da bulunan Spastik Engelliler Federasyonunca açılan "Göz Kontaklı Bilgisayar Kullanımı Kursu"na katılan serebral palsili kursiyerler, hayata tutunma mücadelesinde kendilerine farklı bir pencere açıyor.

Yalova'da İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezinin destekleriyle hazırlanan proje, engelleri nedeniyle ellerini kullanamayan bireylere umut oldu.

Serebral palsili 10 kursiyer, usta öğreticinin yardımıyla, kurulan sistem sayesinde sadece gözlerini kullanarak bilgisayar kullanmayı öğreniyor.

Katılımcılar bir taraftan program aracılığı ile sesli isteklerini iletiyor, müzik dinleyebiliyor, diğer yandan internette istedikleri gibi gezinebiliyor.

Federasyon başkanı Murat Arslanhan, beyin felci olarak tanımlanan serebral palsi hastalarına yönelik kursun detaylarını AA muhabirine anlattı.

Engel grupları içinde en fazla zorluk yaşayanlardan birinin bu bireyler olduğunu belirten Arslanhan, "Evinde, mahallesinde, sokağında sıkışıp kalan kesimin başında gelmekteler. Yıllardır da böyleydi. Biz bu zinciri kırıp sokağa, hayata tutunmalarını, sosyal hayatın içinde, istihdamda yer almalarını istemekteyiz. Bunun için de Göz Kontaklı Bilgisayar Kursu programını başlattık." dedi.

Arslanhan, aileleriyle iletişim sağlayamayan hastaların, bunu bilgisayar aracılığıyla yapabileceğini dile getirdi.

Program sayesinde mesleki eğitim de verilebileceğini vurgulayan Arslanhan, "Destek teknolojisini hayatın içine soktuğumuz zaman hayata dokunmuş oluyoruz ve onların hayatı değişiyor. Hayata bakışları, sosyal hayata tutunuşu ve geleceğe umut dolu bakmaları bizi mutlu ediyor. Engelli kardeşlerimizin kursa geldiği günden itibaren aldıkları her eğitimde ne kadar yol katettiklerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslanhan 1,5 ay önce açtıkları kursu, katılmak isteyen diğer gruplarla sürdüreceklerini aktardı.

"Onları mutlu görünce biz de çok mutlu oluyoruz"

Halk Eğitim Merkezince görevlendirilen bilgisayar eğitmeni Esma Kızılkan da dersleri çok keyifli işlediklerini ifade etti.

Projenin katılımcılara büyük yarar sağladığına dikkati çeken Kızılkan, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz isteklerini bilgisayarda kendileri yazıp bize iletebiliyor. Ayrıca sistemin içinde hazır olan sesli kelimeleri kullanıp isteklerini bize söyleyebiliyorlar. Hayatlarını daha kolaylaştırdık. Şu an okuma yazma projesini de hazırlıyoruz. Okuma yazma bilmeyen serebral palsili öğrencilerimiz için de proje hazırlıyoruz. Onları mutlu görünce biz de çok mutlu oluyoruz. Mesela Sezer, müzik dinlemeyi çok seviyor. İstediği şarkıları açıyor ve dinleyince çok mutlu oluyor. Onlar kendilerini ifade etmekte o kadar sıkıntı çektiler ki bu program kendilerine çok büyük rahatlama sağladı."

Kızılkan, göz kontaklı bilgisayar kullanımı ile okuma yazma kursu da vermek istediğini sözlerine ekledi.

Serebral palsili Sezer Karayanık'ın annesi Reyhan Karayanık ise oğlunun, rahatsızlığından dolayı kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığını dile getirdi.

Karayanık, "Evde benden bir müzik ya da bir şey istediğinde anlayamıyordum. Şimdi kendi gözleriyle yazabiliyor, internette istediği gibi gezinebiliyor ve istediği müziği açıp dinleyebiliyor. Bize bir şey anlatmaya gerek kalmadan kendisi yapabiliyor. Kurstan önce ne demek istediğini pek anlayamıyorduk. Bazen bir saat boyunca anlatmak istediğini anlamaya çalışıyorduk. Bu bilgisayar kursundan sonra sakinleşti, daha mutlu oldu." diye konuştu.

Serebral palsili kursiyerler bilgisayara gözleriyle hükmederek hayata tutunuyor
Serebral palsili kursiyerler bilgisayara gözleriyle hükmederek hayata tutunuyor
Serebral palsili kursiyerler bilgisayara gözleriyle hükmederek hayata tutunuyor
Serebral palsili kursiyerler bilgisayara gözleriyle hükmederek hayata tutunuyor

Bilgisayar, Yalova, İŞKUR, Müzik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serebral palsili kursiyerler bilgisayara gözleriyle hükmederek hayata tutunuyor - Son Dakika


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