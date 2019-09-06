Son Dakika Haberleri: Yalova'da servis şoförlerine trafik eğitimi
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Yalova'da servis şoförlerine trafik eğitimi

3 dakika önce

Yalova'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi servis sürücülerine trafik eğitimi verildi.

Yalova'da servis şoförlerine trafik eğitimi, System.String[]

Yalova'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi servis sürücülerine trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilerin huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarının, servis araçlarının kontrol altında tutulmasının sağlanması amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince servis sürücüleri ve rehber personeline yönelik trafik eğitim verildiği belirtildi.

Yalova Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılan eğitim toplantısında, öğretmenlere yönelik olarak da bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.

Ekipler tarafından ticari taksi ve minibüs şoförlerinin, trafik kural ihlalinde bulunmamaları hususunda uyarıldığı kaydedildi.

Ana arterlerde oluşacak trafik sıkışıklığı ve kazaların önlenmesine yönelik faaliyetlerin devam edeceği öğrenildi.

Yalova, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:12 Kaynak: AA
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