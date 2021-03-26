Yalova'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Yalova'da içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Şakir Akkaya idaresindeki 06 FJ 0834 plakalı otomobilde, Yalova- Bursa kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Süpürgelik mevkisinde otomobilden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, durdurduğu araçtan 4 yakınıyla çıktı.
Kısa sürede yayılan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aracın kullanılamaz hale geldiği yangında, bölgedeki trafik akışı da bir süre aksadı.
Kaynak: AA
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