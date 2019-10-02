Yalova'da silah kaçakçılığı operasyonu
1 saat önce
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:36 Kaynak: AA
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekiplerince uzun süreli takip sonucu ilçede belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir tabanca, 42 fişek ile 7 kesici ve delici alet ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.S, B.D, S.D. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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