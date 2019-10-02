Yalova'da silah kaçakçılığı operasyonu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekiplerince uzun süreli takip sonucu ilçede belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir tabanca, 42 fişek ile 7 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S, B.D, S.D. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.