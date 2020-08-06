Yalova'da silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Yalova'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.Ç'nin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine şüpheliyi takibe alan ekipler Çiftllikköy ilçesi Denizçalı Köyü'ndeki ona ait eve operasyon düzenledi.
Zanlının evinde "Merci" adlı bomba arama köpeğiyle arama yapan ekipler 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1215 tabanca mermisi, 120 adet av tüfeği fişeği, 9 tabanca şarjörü ve 5 tabanca kılıfı ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Ç. jandarmaya götürüldü.