Yalova'da silahla sırtından vurulan bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da silahla sırtından vurulan bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Yalova'da silahla sırtından vurulan bir kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Yalova'da silahla sırtından vurulan bir kişi hayatını kaybetti Yalova'da silahla iki el ateş edilerek vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Yalova'da silahla sırtından vurulan bir kişi hayatını kaybetti

YALOVA - Yalova'da silahla iki el ateş edilerek vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Cami Sokak'ta Erdal Dönmez ile kimliği belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla 4 el ateş edildi. Mermilerden 2'sinin sırtına isabet ettiği Dönmez, olay yerine gelen ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Dönmez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yalova Emniyeti Olay Yeri İnceleme Ekipleri, Yeni Cami Sokak'ta incelemeler yaptı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Yalova'da silahla sırtından vurulan bir kişi hayatını kaybetti

Yeni Cami, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:24 Kaynak: İHA
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