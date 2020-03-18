Yalova'da silahla sırtından vurulan bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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Yalova'da silahla sırtından vurulan bir kişi hayatını kaybetti
1 saat önce
Yalova'da silahla sırtından vurulan bir kişi hayatını kaybetti Yalova'da silahla iki el ateş edilerek vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:24 Kaynak: İHA
Yalova'da silahla sırtından vurulan bir kişi hayatını kaybetti
YALOVA - Yalova'da silahla iki el ateş edilerek vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yeni Cami Sokak'ta Erdal Dönmez ile kimliği belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla 4 el ateş edildi. Mermilerden 2'sinin sırtına isabet ettiği Dönmez, olay yerine gelen ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Dönmez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yalova Emniyeti Olay Yeri İnceleme Ekipleri, Yeni Cami Sokak'ta incelemeler yaptı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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