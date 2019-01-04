Son Dakika Haberleri: Yalova'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Yalova'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Yalova'da çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Yalova'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Yalova'da çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir inşaat firmasında, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu öğrenilen firma sahibi Y.S ile E.T arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.T, ayaklarından vurduğu Y.S'yi yaraladı.


Yaralanan Y.S, çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye götürülürken, E.T ise karakola giderek, teslim oldu.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:38 Kaynak: AA

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