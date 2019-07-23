Son Dakika Haberleri: Yalova'da silahlı kavga: 5 yaralı
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Yalova'da silahlı kavga: 5 yaralı

47 dakika önce

Yalova'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi silahla yaralandı.

Yalova'da silahlı kavga: 5 yaralı, System.String[]
Yalova'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan K.M.K. (30) ile babası T.K. (53) ve H.A. (41), A.K adlı şahısla bir çay ocağında buluştu. Burada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ardından K.M.K yanındaki silahı çekerek ateş etmeye başladı. Bu esnada çay ocağında bulunan 5 kişi seken kurşunlardan hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın şüphelisi olan T.K., K.M.K ve H.A. gözaltına alındı. - YALOVA
Yalova, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:23 Kaynak: İHA
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