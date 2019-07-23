Son Dakika Haberleri: Yalova'da silahlı kavga: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Yalova'da silahlı kavga: 6 yaralı

41 dakika önce

Yalova'da alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Yalova'da silahlı kavga: 6 yaralı, System.String[]
Yalova'da alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleymanbey Mahallesi İstanbul Caddesi'nde, alacak meselesinden iki grup arasında tartışma yaşandı.
Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Şüpheli K.M.K. (30), üzerindeki silahla A.K'yi (62) sol bacağından yaraladı.
Çevrede bulunan 5 kişinin de seken mermilerden farklı yerlerinden yaralandığı olayla ilgili şüpheliler K.M.K, babası T.K. (53) ve H.A. (41), suç aleti tabanca ile yakalandı.
Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İstanbul Caddesi, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apple, Intel'in çip birimini satın almak için görüşüyor Son Dakika! Düzce'deki selde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken sözler: Hapiste 'yattığımız' yalan yani Memur emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 11:09:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da silahlı kavga: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]