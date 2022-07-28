Para cezası almıştı! Yolunu değiştirip köpeği ezen yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edilecek - Son Dakika
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Para cezası almıştı! Yolunu değiştirip köpeği ezen yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edilecek

28.07.2022 13:14

Yalova'da şirket kamyonetiyle yolunu değiştirerek, yerde yatan köpeği ezdiği gerekçesiyle 2 bin 40 TL ceza uygulanan yabancı uyruklu Abdulhamid Halaf, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne sevk edildi. Halaf'ın çalıştığı şirkete de 'ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 3 bin 674 TL ceza uygulandı.

Yalova'da şirket kamyonetiyle yolunu değiştirerek, yerde yatan köpeği ezdiği gerekçesiyle 2 bin 40 TL ceza uygulanan yabancı uyruklu Abdulhamid Halaf (22), sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne sevk edildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, çalıştığı şirkete de 'ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 3 bin 674 TL ceza uygulandı.

KAMYONETİYLE YERDE YATAN KÖPEĞİ EZDİ

Olay, Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Abdulhamid Halaf, aracı ile giderken, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda pompaların yakınında, gölgede yatan sokak köpeğini gördü. Bir anda şerit değiştiren Halaf, kamyonetini köpeğin üzerine sürerek hayvanı yaralayıp, kaçtı. Sürücünün şerit değiştirip köpeği ezme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İstasyon çalışanları köpeği yakındaki veteriner kliniğine götürdü. Patilerinde kırıklar bulunan köpek ameliyat edilecek. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü, 'Hayvan Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan 2 bin 40 TL cezayla serbest bırakıldı.

Köpeği ezmek için yolunu değiştiren yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilecek

İL GÖÇ İDARESİNE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' suçundan, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilen Halaf'a, ehliyetsiz araç kullandığı için 3 bin 674 TL, çalıştığı şirkete de 'ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 3 bin 674 TL ceza uygulandı.

Köpeği ezmek için yolunu değiştiren yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilecek
Köpeği ezmek için yolunu değiştiren yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilecek
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Para cezası almıştı! Yolunu değiştirip köpeği ezen yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edilecek - Son Dakika

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