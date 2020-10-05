Yalova'da sokak hayvanları için mama bırakıldı - Son Dakika

Yalova Belediyesi ile Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü Yalova Şubesi, "Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla sokak hayvanları için mama bıraktı.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü Yalova Şubesi tarafından ortak çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, oluşturulan ekiplerin kentin farklı noktalarında sokak hayvanları için mama dağıtımı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Birçok noktaya kedi ve köpek mamaları bırakıldığına duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokak hayvanlarının bakımlarını yasalar çerçevesinde yapıyor ve günlük mama dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Bununla çeşitli programlar yaparak diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü Yalova Şubesiyle kentimizin birçok noktasında kedi ve köpek mama dağıtımı gerçekleştirdik."