Yalova'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, diğer birimler ve Narkotim görevlilerinin destekleriyle, merkez ve ilçelerde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yalova ve Çınarcık ilçesinde 15 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Ö.A, Ö.E, R.P, M.P, İ.U, R.Z, B.G, H.K, D.Y, C.P, O.S, E.T, E.K, Y.K. ve N.M. yakalandı.

Zanlıların ev ve araçlarında, narkotik detektör köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 540 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 20 gram Hint keneviri tohumu, 2 hassas terazi, 2 tabanca ve bu silahlara ait 10 fişek, 1 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu tüketimi ile ticaretinde kullanılan folyo, cam aparat gibi malzeme ve düzenekler de bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan operasyonda, "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. ile uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları olan 4 kişi, yakalanıp ilgili makamlara teslim edildi.