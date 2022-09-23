Aramalarda 440 gram metamfetamin, 379 gram skunk, 4,87 gram esrar, bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama - Son Dakika

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