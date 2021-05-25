Sokakta bir kişiyi darbedip para ve cep telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı - Son Dakika

Yalova'da bir kişiyi darbedip cep telefonu ve parasını gasbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde sokakta yürüyen M.B'nin önünü kesen şüpheli, para ve cep telefonunu istedi.

Direnen M.B'yi darbedip parasını ve telefonunu alan şüpheli kaçtı.

M.B'nin şikayeti üzerine harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın failinin Y.G. olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, şüpheliyi belirledikleri adresinde yakaladı.

Gasbedilen bir miktar para ve cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.