Deprem gönüllüsü sahiplendiği köpeği "Maxi"yi afetler için eğitiyor - Son Dakika
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Deprem gönüllüsü sahiplendiği köpeği "Maxi"yi afetler için eğitiyor

17.08.2022 11:06
Deprem gönüllüsü sahiplendiği köpeği "Maxi"yi afetler için eğitiyor

Yalova'da sokakta bulduğu köpeği sahiplenen deprem gönüllüsü, "Maxi" adını verdiği can dostuna afetlerde arama kurtarma çalışmaları için eğitim veriyor.

Yalova'da sokakta bulduğu köpeği sahiplenen deprem gönüllüsü, "Maxi" adını verdiği can dostuna afetlerde arama kurtarma çalışmaları için eğitim veriyor.

Çiftlikköy ilçesinde yaşayan makine teknisyenliğinden emekli 58 yaşındaki Erdim Erkorkmaz, Almanya'da K9 köpeklerini eğiten arkadaşlarından bu alanda eğitim aldı.

Emekli olduktan sonra eşi ve 2 kızıyla 15 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yapan Erkorkmaz, sahiplendiği köpeklere eğitim vermeye çalıştı ancak hiçbiri Maxi kadar başarılı olamadı.

Golden melezi 1 yaşındaki erkek köpek Maxi'yi 6 ay önce ilçedeki bir çöp konteynerinin yanında yarı bitkin bulan Erkorkmaz, hayvana sahip çıkarak bir süre evinde bakımlarını yaptı.

Köpeğinin saklanan aile bireylerini kokularını takip ederek kısa sürede bulduğunu fark eden Erkorkmaz, ona arama kurtarma eğitimi vermeye başladı.

Sahibi Erkorkmaz'ın üyesi olduğu Mahalle Afet Gönüllüleri Derneğinin (MAG-DER) tatbikatlarına da katılan Maxi, ekibin maskotu oldu.

"Nereye saklarsak saklayalım Maxi oyuncağı buldu"

Erdim Erkorkmaz, AA muhabirine, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni Yalova'da yaşadığını ve büyük bir afetin ne kadar kötü sonuçlar doğurabileceğini anladığını söyledi.

İnsanların düştüğü zor durumlara tanıklık ettiğini belirten Erkorkmaz, "Yardımları ne kadar çabuk yapabilirsek o kadar kıymetli olduğunu anladım. Bundan dolayı köpeklere arama kurtarma eğitimi vererek daha hızlı şekilde canlı veya ölenlere ulaşabilmek için böyle bir deneyime girdik." dedi.

Erkorkmaz, sahipsiz köpek Maxi'yi kışın yağmurda ıslanmış, bitkin halde bulduğunu anlattı.

Öncelikle onun bakımını sağlamak istediğini, alıp evine götürdüğünü dile getiren Erkorkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kış süresince alıp bakalım dedik. Maxi bize güvenmeye başladıkça oyuncu oldu. Biz bunu takip ettiğimiz süreçte oyuncağı ile güzel bir bağ kurduğunu gördük. 'Oyuncağını sakladığımızda bulabilecek mi?' düşüncesiyle oyunlar oynamaya başladık. Oyuncağı sakladıktan sonraki halinden dolayı şaşırdık. Her seferinde ne yaptıysak, nereye saklarsak saklayalım Maxi oyuncağı buldu. Biz bunu yapabiliyorsa başka şeyler de yapabilir dedik ve canlı üzerinde denedik. Eşim veya çocuğum saklandığında onda da çok başarılı oldu. Koku üzerine ailemden birini görmemesine rağmen gidip bulduğunu anlayınca eğitmeye karar verdim."

Erkorkmaz, sadece üç aydır arama kurtarma eğitimi alan Maxi'nin tatbikatlardaki başarısının güven verdiğini vurguladı.

Köpeğinin, tatbikatlarda yaralıları kısa sürede bulduğunu aktaran Erkorkmaz, "Önümüzde bir süreç var. Severek yaptığı bir iş ve o komutu verdikten sonra Maxi'yi sıkı sıkı tutmam lazım. Yoksa kendiliğinden aramaya başlıyor." ifadesini kullandı.

Erdim Erkorkmaz, eğitimlerinin ardından uluslararası sertifika alarak Maxi'yi dernekte arama kurtarma köpeği olarak kullanmak istediklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem gönüllüsü sahiplendiği köpeği 'Maxi'yi afetler için eğitiyor - Son Dakika

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