Bunun dışında teknelerle açıktan anons yaparak yüzenlere uyarıda bulunan ekipler, havadan da dron ile kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Marmara Denizi, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yalova'da deniz polisi boğulma vakalarına karşı uyarılarda bulunuyor - Son Dakika

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