Yalova'da deniz polisi boğulma vakalarına karşı uyarılarda bulunuyor - Son Dakika
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Yalova'da deniz polisi boğulma vakalarına karşı uyarılarda bulunuyor

01.08.2022 14:14

Yalova'da son zamanlarda yaşanan boğulma vakalarına önlem amaçlı polis ekipleri plaj ve sahillerde bilgilendiriyor.

Yalova'da son zamanlarda yaşanan boğulma vakalarına önlem amaçlı polis ekipleri plaj ve sahillerde bilgilendiriyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Marmara Denizi'nin Yalova sahillerinde yaşanan yoğunluk üzerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü bilgilendirme çalışması yapıyor.

Özellikle kentin sahil kısımlarında son zamanlarda boğulma vakalarının artmasına karşı yapılan çalışmada, plajlar gezilerek denize giren vatandaşlar uyarılıyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle sözlü uyarılarda bulunan ekipler, beraberlerinde getirdikleri broşürleri de vatandaşlara dağıtıyor.

Bunun dışında teknelerle açıktan anons yaparak yüzenlere uyarıda bulunan ekipler, havadan da dron ile kontrollerini sürdürüyor.

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Kaynak: AA

Marmara Denizi, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da deniz polisi boğulma vakalarına karşı uyarılarda bulunuyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yalova'da deniz polisi boğulma vakalarına karşı uyarılarda bulunuyor - Son Dakika
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