Yalova'da sosyal medyada gündem olan meteor düştüğü iddiası kameraya yansıdı - Son Dakika

Yalova'da sosyal medyada gündem olan meteor düştüğü iddiası kameraya yansıdı

YALOVA - Türkiye'de dün akşam sosyal medyadan gündem olan meteor düştüğü iddiası Yalova'daki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde düştüğü iddia edilen meteorla ilgili İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'dan bir çok sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarda bulundu. Sosyal medyada gündem olan meteor Yalova merkeze bağlı Elmalık köyündeki bir fidanlık işletmesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saat 21.09'da güvenlik kemrasında görülen görüntü birkaç saniye içinde kayboldu.

Türkiye'nin bir çok ilinden gözlenen meteorun tam olarak nereye düştüğü ise merak konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları gördükleri meteorla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.