Yalova'da spor tesislerine 6 milyon 35 bin TL'lik yatırım

Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Yalova Atatürk Stadyumu, Amatör Saha 1 ve 2 ile 90. Yıl Spor Salonu'nun yanı sıra Yalova Masa Tenisi Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun ozon sistemi ile temizlenmesi, Çiflikköy Gençlik Merkezi'nin istinat duvarı, güvenlik kameralarının yanı sıra spor malzemelerine toplam 6 lilyon 35 bin TL yatırım yapıldığını söyledi.



Yalova takımlarının ulusal liglerde başarılı gitmesinden dolayı gurur duyduğunu belirten Kalyon, ortaya atılan dedikodularla ilgili Yalova Atatürk Stadyumu ile amatör sahaların yenileme çalışmalarının yavaş yada aksamadan belirlenen süreç dahilinde devam ettiğini spor kamuoyundan sabır beklediklerini belirterek, "Göreve geldiğimizden bu yana 10 ay geçti. Bu süre zarfında spor tesislerimizin onarım ve bakım işlerine öncelik verdik. Yalova'nın yükünü çeken spor salonunun bütün dallarda hizmet verebilmesi için ayrı bölümler oluşturduk. Salonun zemininin geçtiğimiz yaz tamiratını ve yenilemesini yaptık. Basketbol potalarını da FIBA onaylı olarak salonumuza kurduk. Şuanda da sahamız tadilatta. 3 milyon 25 bin TL'lik ödenek sağlandı. Bunun karşılığında bütün tesisimizin bu parayla yenilemesini yapıyoruz. Amatör sahalarımız yıllardır kötü bir zeminle hizmet vermeye çalışıyordu. 15 yıldan beri kullanılan bir saha. İki amatör sahanın zeminlerinin yenilenmesi; tel örgülerin yenilenmesi gibi çalışmalar projeydi. İkinci projemiz ise iki amatör sahamızda gece aydınlatması çok az. Bu da kulüplerimizin sahalardan yeterince faydalanamamalarına neden oluyor. O konuyu da hallettik. Artık aydınlatma çalışmaları sonrasında iki amatör sahamızda da gece maçı oynanabilecek. Yüzme havuzundaki aydınlatmalar da yenileniyor. Hem tasarruflu hem de sporcularımızın sağlığı için daha kaliteli. Spor salonumuzda da aydınlatmalar tribünlere yakındı. Olması gereken orta alana alıyoruz ve son teknolojik aydınlatmayla beraber salonumuzda da sporcuların sağlığı ve aydınlatmada tasarruf ön plana çıkacak. Salonumuz bitmek üzere. 90. Yıl Spor Salonu 10 gün içerisinde hizmete girecek. Spor camiamızın biraz daha sabırlı olmasını istiyoruz. Yalova'da şuan en büyük sıkıntımız, stadyumun bakımda olması. Yalovaspor başta olmak üzere; birçok takımımızın faydalanabileceği sahamız da yakın bir zaman içinde yeniden hizmette olacak. Keşke biz bunu önceden yapabilseydik. Sağ olsun Yalova milletvekillerimiz Ahmet Büyükhümüş ve Meliha Akyol, ödenek konusunda çok büyük emekleri oldu. Ödenek tahmin ettiğimizden biraz geç ulaşmış olması sebebiyle de çalışmalarımızda geciktik. Yalova halkının sabretmesini bekliyoruz. Stadımızın altyapısı sağlam. Belirli ilaçlama ve bekleme süresinin ardından altyapıya zarar gelmemesi için bir süre var. O süreyi beklememiz gerekiyor. Her şey belirli bir standart dahilinde olduğu için hepsini bir kerede yapmamız mümkün değil. Sabırla ve yavaş yavaş çalışmalarımız devam ediyor. Bizim stadyumumuz FIFA onaylı çim ile hizmet verecek. Çim saha için 600 bin TL, Amatör sahaların zemininin yanı sıra ışıklandırılması buna 90. Yıl Spor Salonu da dahil olmak üzere 3 milyon 25 bin TL, spor malzemelerine 900 bin TL, masa tenisi salonuna 300 bin TL, kameralı güvenlik sistemleri için 400 bin TL, Çiftlikköy Gençlik Merkezi istinat duvarı için 160 bin TL, yarı olimpik yüzme havuzu ozon sistemi için ise 150 bin TL ödeme yapıldı" dedi. - YALOVA