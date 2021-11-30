Yalova'da su alan geminin 21 personeli tahliye edildi - Son Dakika

Yalova'da batma tehlikesi bulunan gemideki 21 mürettebatın tahliye edildiği bildirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde Hatsan Tersanesi'nde bağlı bulunan "Ahmet Önel" adlı geminin su almaya başladığı belirtildi.
Açıklamada, batma tehlikesi bulunan gemideki 21 mürettebatın Bakanlık koordinesiyle tahliye edildiği aktarıldı.
Tahliye edilen 21 mürettebatın ilçedeki bir otele yerleştirildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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