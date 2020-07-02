Yalova'da su borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Yalova'da su borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Yalova'da bir binanın su gideri borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yalova'da bir binanın su gideri borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi üstündeki bir oyuncakçıda, tuvaletin duvarından kedi sesi duyan işletmeci, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekiplerin kedinin bulunduğu yeri tespit edememesi üzerine su tesisatçısı çağıran işletmeci Seyhan Gençtürk, kanal görüntüleme cihazıyla kedinin yerinin tespit edilmesini sağladı.

Yerin tespit edilmesinin ardından tekrar iş yerine gelen itfaiye ekipleri, duvar ve su gider borusunu kırarak yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Kedi daha sonra Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

İşletme sahibi Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedinin binanın çatısından su giderine düştüğünü söyledi.

Yüksel, kediyi kurtarmak için çok çabaladıklarını belirterek, "Kendi çabamızla kurtarmaya çalıştık, ama yapamadık. Sonuç olarak tesisatçı Sefer beye başvurduk." dedi.

Su tesisatçısı Sefer Utus ise, ilk defa bir kedinin kurtarılması için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

İtfaiye, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:23 Kaynak: AA

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